У Монастириському районі закрито надзвичайну ситуацію техногенного характеру

8 липня у селі Доброводи Монастириського району закрито надзвичайну ситуацію техногенного характеру, пов’язану із виявленням скупчення застарілих боєприпасів. Цього дня очищену від небезпечних знахідок територію передали в користування місцевим органам виконавчої влади. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Нагадаємо, що вперше повідомлення про виявлення боєприпасів часів минулих воєн надійшло до рятувальників від місцевих жителів 20 квітня 2020 року о 20:50. На місце події направили фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. При обстеженні території бійці ДСНС виявили скупчення великої кількості небезпечних знахідок. Тому, 25 квітня дану подію було класифіковано, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об’єктового рівня. Аби уникнути травмування людей, було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.

Під час проведення робіт з очищення території рятувальниками було здійснено 19 виїздів, виявлено та знищено 232 боєприпаси часів Другої світової війни. Всього фахівцями Служби порятунку обстежено 3,675 га.