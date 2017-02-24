Підприємці Тернополя пікетують сесію міської ради

Кілька десятків підприємців пікетують сьогодні сесію Тернопільської міської ради. Їхній представник у міській раді – депутат Наталя Шоломейчук озвучить сьогодні звернення щодо зменшення податкової ставки єдиного податку, яка у зв’язку з ростом мінімальної зарплати зросла цьогоріч вдвічі.

Володимир Мірошник від спілки підприємців Тернопілля: «Ми, підприємці, зібралися сьогодні, щоб просити депутатів підтримати наше звернення, його озвучить на сесії депутат Наталя Шоломейчук. Йдеться про зменшення податкової ставки єдиного податку, яка формується від мінімальної заробітної плати і відтак зросла вдвічі. Тернопільська міська рада прийняла рішення, щоб податківці сплачували 20% від мінімалки, до нового року це було 300 грн, то тепер це пів колишньої мінімальної зарплати. Зараз основна маса підприємців виживає».

Володимир Суль (представник Західного ринку»): Деякі міста України вже знизили цю ставку до 10%. Але тернопільський мер – колишній податківець – затягує процес, щоб викачати більше грошей. Надал – це людина, яка погано рахується з людьми. Нині ринок дає найбільше робочих місць, а вони починають продавати будки по 5 тис. доларів. Люди не можуть сплачувати того всього. Яким буде рівень життя тепер? Конкурентність на ринку впаде, підприємці розійдуться. Зате збагатяться супермаркети

На акції присутні підприємці з ринку «Аляска», з центрального ринку, невеликих магазинів, представники всіх груп підприємців у Тернополі.