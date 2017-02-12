У пошуках доброго «компромату» на Олександра Богомола

Сьогодні, 10 лютого, 40-річний ювілей зустрів головний полісмен краю – начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області полковник поліції Олександр Богомол. З цієї нагоди ми запросили відомих тернополян розповісти про перше враження від знайомства з іменинником, про друге і ключове враження та побажати того, що на їх думку, треба головному полісмену.

Що кажуть у колективі?

Начальник сектору комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета: «З Олександром Богомолом ми знайомі понад двадцять років. Практично разом прийшли працювати в міліцію. Перше враження і те, яке є сьогодні, не змінилося: на першому місці в нього завжди було почуття справедливості. Завжди керується законом – а цей принцип в командній роботі чи не найважливіший. З таким керівником легко і не страшно працювати.

Від інших його відрізняє глибока мудрість. А ще Олександр Миколайович дуже терплячий. Я на його місці, мабуть, замучився би вислуховувати кожного і шукати рішення.

Він завжди виконує те, що сказав, – як справжній чоловік.

Бажаю імениннику зберегти свої найкращі риси характеру і стилю роботи. Міцного здоров’я йому і сім’ї, любові від дружини і простого людського щастя!».

Слово «опозиції»

Керівник тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів: «Перше враження про Олександра Богомола – він добра людина. Незважаючи на наші суперечки, мою різкість і бажання добитися свого, відчуваю повагу до нього.

Після атестації поліції, знаю, з ким доводиться працювати Олександру Богомолу. Це дуже важко.

З нагоди дня народження бажаю йому побільше рішучості, сміливості до сучасного стилю роботи. Мабуть, найбільше бажаю здоров’я витримувати виклики, які стоять перед ним. Хай його оточують люди, які можуть допомогти, а не ті, через яких доводиться переживати, щоб шось не втворили».

Голова Самооборони Майдану Тернопільщини Іван Ковалик: “Вітаємо начальника нашої поліції з днем народження! Бажаємо щастя, здоров’я і сімейного благополуччя. Успіхів на службі, чесних, працьовитих та відповідальних співробітників. Хоча в нас часто бувають розбіжності щодо роботи поліції, ми завжди готові вам допомогати”.

Тернопільська міська рада про правоохоронця

Секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада: “Перше враження було надзвичайно позитивне, як про сміливу та впевнену в собі людину, з яскравими лідерськими якостям, хто в час змін має зламати стару систему та створити нову. Друге враження: (при спілкуванні не під час нарад чи офіційних заходів) хороший співрозмовник, який орієнтується в багатьох питаннях, людина об’єктивна та неупереджена. Бажаю Олександру Миколайовичу міцного здоров’я, щастя і добробуту, успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях!”.

Депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський: «Ми знайомі не дуже близько. З поліцейськими краще й не бути знайомими (усміхається – ред.). Олександр Богомол – це правдивий офіцер. Він молодий, прийшов на теперішню посаду не закінчувати кар’єру, а працювати на результат. Як на мене, йому це вдається. Найбільшою цінністю кожного є сім’я, тому бажаю, щоб у такій непростій роботі йому вдавалося залишатися надійною опорою і знаходити час для родини».

Враження парламентаря

Депутат Верховної Ради України нинішнього скликання Роман Заставний: «Перше враження від знайомства з Олександром Богомолом: він особистість, якій притаманна людяність. Цим він відрізняється від більшості. Це й професійний керівник, якому бажаю мирної країни, в якій не буде війни – тоді і в Олександра Богомола буде менше роботи».

На рівні області

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна: «Поважаю Олександра Миколайовича за людяність, командність і патріотизм. Це людина, з якою приємно не лише працювати, а й підтримувати дружні стосунки. В день народження бажаю йому здоров’я!».

Співпраця зі ЗМІ

«Погляду» часто доводилося звертатися за коментарями до Олександра Миколайовича з приводу резонансних ситуацій, ставили провокативні запитання, бачили його в роботі в екстремальних ситуаціях. За час знайомства склалося враження про нього, як про «людину на своєму місці», мудрого і сміливого керівника, готового брати на себе серйозну відповідальність, фахово вирішувати проблеми. З такими людьми приємно працювати. Бажаємо Олександру Миколайовичу тримати марку!

Як виглядає робочий день начальника, можете подивитися в матеріалі нашого сайту «На поверхах влади: один день головного полісмена Тернопільщини Олександра Богомола».