Які школи Тернополя люблять у міській раді
Усі вчителі Тернополя заслуговують на премії. Усі школи мають мати однакову можливість їх виплачувати. Про це у мережі Фейсбук пише депутат міської ради Назар Зелінка.
- На початку року, я отримав інформацію, що в деяких школах кожен вчитель отримав премію, а в деяких одиниці.
З початку своєї діяльності у бюджетній комісії я стараюся систематизувати усі дані та шукати логіку і справедливість у всіх розподілах коштів. Члени комісії можуть це підтвердити. Вважаю, що усі школи пропорційно мають мати можливість виплачувати премії вчителям.
Взагалі в ідеалі мінімум один раз в рік кожен вчитель Тернополя повинен отримати премію або 13-ту зарплату.
В середині січня, депутат розіслав у кожну школу депутатське звернення з проханням надати йому інформацію про виплачені премії протягом 2016 року. До кінця січня Назар Зелінка зібрав усю інформацію та звів у таблицю.
В таблиці немає даних по преміях директорам, бо їх виплачує управління, а не школи. Тут лише дані по преміях заступникам директора, вчителям, технічним та іншим працівникам.
- На даний момент жодних висновків робити не буду. Потрібно проаналізувати усі дані: виплати, доплати, економію по енергоносіях і зарплатах протягом року. Разом з колегами з бюджетної комісії будемо це аналізувати, – каже депутат.
Міський бюджет регулярно здійснює дофінансування шкіл. Депутати на сесії голосують за загальну цифру на всі школи. Розподіл же ж по школах робить Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
Депутат вважає несправедливим такий розподіл, якщо в результаті року вийшла така картина. Одим школам більше дають коштів і вони мають можливість виплатити премії, іншим дають менше.
- Дирекції шкіл тут ні причому. Сподіваюся, що немає таких, що не поважають своїх працівників і не добиваються коштів для преміювання. Усі стараються якнайбільше економити, щоб потім або покращити матеріально-технічну базу, або дати вчителям заохочення.
Управління освіти має робити справедливий розподіл. Не може такого бути, щоб одна школа за рік виплатила 183 565 грн. (366,40 грн./на учня), а інша 14 472 грн. (18,87 грн./на учня).
Назар Зелінка роз’яснює дані в таблиці:
1. Школа – назва школи 🙂
2. класів – кількість класів в школі згідно даний сайту управління освіти (http://osvita.te.ua)
3. учнів – кількість учнів в школі згідно даний сайту управління освіти (http://osvita.te.ua)
4. працівників, які отримали премії = кількість працівників, які отримали премії в 2016 році
5. фактична сума – сума премії, яка була виплачена у 2016 році
6. пропорційна сума – сума премії, яка на мою думку мала б бути виплачена в разі пропорційного розподілу відносно кількості учнів у школах. Вивів я її просто: загальну суму премії (2 502 651 грн.) поділив на загальну кількість учнів в місті (21 661), в мене вийшов коефіцієнт на одного учня (115,54 грн.). Потім коефіцієнт помножив на кількость учнів в кожній школі вивів пропорційну суму премії.
7. різниця – різниця між фактично виплаченою та пропорційною сумами.
8-19. січень-грудень – суми вплачений премій по місяцях.
Червоним виділив школи, де фактична сума значно більша від пропорційної.
Дивіться самі. Аналізуйте. Робіть висновки. Про висновки комісії з питань бюджету і фінансів по цьому питанню обов’язково проінформую.
1 коментар до запису “Які школи Тернополя люблять у міській раді”
Пане Назапій зеленка!де ви взяли такі дані, я так бачу,що вам немає що робити)йдіть дороги від снігу горніть а не за учителів беріться, у вас батько такий же учитель,мабуть просто йому премії не перепало чи вашому братові який також учитель) перш ніж оприлюднювати дані їх потрібно перевіряти. Дані про учнів та вчителів за 2014 рік.