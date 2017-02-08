Які школи Тернополя люблять у міській раді

Усі вчителі Тернополя заслуговують на премії. Усі школи мають мати однакову можливість їх виплачувати. Про це у мережі Фейсбук пише депутат міської ради Назар Зелінка.

На початку року, я отримав інформацію, що в деяких школах кожен вчитель отримав премію, а в деяких одиниці.

З початку своєї діяльності у бюджетній комісії я стараюся систематизувати усі дані та шукати логіку і справедливість у всіх розподілах коштів. Члени комісії можуть це підтвердити. Вважаю, що усі школи пропорційно мають мати можливість виплачувати премії вчителям.

Взагалі в ідеалі мінімум один раз в рік кожен вчитель Тернополя повинен отримати премію або 13-ту зарплату.

В середині січня, депутат розіслав у кожну школу депутатське звернення з проханням надати йому інформацію про виплачені премії протягом 2016 року. До кінця січня Назар Зелінка зібрав усю інформацію та звів у таблицю.

В таблиці немає даних по преміях директорам, бо їх виплачує управління, а не школи. Тут лише дані по преміях заступникам директора, вчителям, технічним та іншим працівникам.

На даний момент жодних висновків робити не буду. Потрібно проаналізувати усі дані: виплати, доплати, економію по енергоносіях і зарплатах протягом року. Разом з колегами з бюджетної комісії будемо це аналізувати, – каже депутат.

Міський бюджет регулярно здійснює дофінансування шкіл. Депутати на сесії голосують за загальну цифру на всі школи. Розподіл же ж по школах робить Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Депутат вважає несправедливим такий розподіл, якщо в результаті року вийшла така картина. Одим школам більше дають коштів і вони мають можливість виплатити премії, іншим дають менше.

Дирекції шкіл тут ні причому. Сподіваюся, що немає таких, що не поважають своїх працівників і не добиваються коштів для преміювання. Усі стараються якнайбільше економити, щоб потім або покращити матеріально-технічну базу, або дати вчителям заохочення.

Управління освіти має робити справедливий розподіл. Не може такого бути, щоб одна школа за рік виплатила 183 565 грн. (366,40 грн./на учня), а інша 14 472 грн. (18,87 грн./на учня).

Назар Зелінка роз’яснює дані в таблиці:

1. Школа – назва школи 🙂

2. класів – кількість класів в школі згідно даний сайту управління освіти (http://osvita.te.ua)

3. учнів – кількість учнів в школі згідно даний сайту управління освіти (http://osvita.te.ua)

4. працівників, які отримали премії = кількість працівників, які отримали премії в 2016 році

5. фактична сума – сума премії, яка була виплачена у 2016 році

6. пропорційна сума – сума премії, яка на мою думку мала б бути виплачена в разі пропорційного розподілу відносно кількості учнів у школах. Вивів я її просто: загальну суму премії (2 502 651 грн.) поділив на загальну кількість учнів в місті (21 661), в мене вийшов коефіцієнт на одного учня (115,54 грн.). Потім коефіцієнт помножив на кількость учнів в кожній школі вивів пропорційну суму премії.

7. різниця – різниця між фактично виплаченою та пропорційною сумами.

8-19. січень-грудень – суми вплачений премій по місяцях.

Червоним виділив школи, де фактична сума значно більша від пропорційної.

Дивіться самі. Аналізуйте. Робіть висновки. Про висновки комісії з питань бюджету і фінансів по цьому питанню обов’язково проінформую.