Тернопіль підписав важливий меморандум

Тернопіль став першим містом Західної України, яке підписало Меморандум про наміри співпраці щодо вимірювання динаміки розвитку міста в рамках проекту «City Progress Index».

Міський голова Сергій Надал каже, що цей Меморандум засвідчує, що Тернопіль готовий долучитися до комплексного рейтингового моніторингу зміни рівня якості життя в містах, інвестиційної привабливості та інституційної спроможності муніципалітетів. Таким чином, наше місто увійде у 20 «пілотних міст», де буде проведено об’єктивну зовнішню оцінку динаміки розвитку міст.

Саму оцінку міст в рамках проекту буде запущено в 2017 році.

«Консорціум, у який входять експерти, розробить конкретну методологію вимірювання кожного індикатора. Далі, орієнтовно наприкінці весни – на початку літа відбудеться підписання конкретних угод з чітким переліком індикаторів та даних, які повинні надати міста», – каже голова правління Агенції «Спільні зусилля» Руслан Рохов,

За задумом ініціаторів, результати моніторингу «City Progress Index» будуть представлятися щорічно на Міжнародному конгресі мерів. А «переможці» – міста, які займатимуть перші позиції у рейтингу, тобто демонструватимуть найбільшу динаміку розвитку, отримуватимуть гранти з спеціально створеного Фонду підтримки місцевого розвитку, який Агенція «Спільні зусилля» планує заснувати наступного року.

Довідка: Уперше концепція «City Progress Index» була представлена Агенцією «Спільні зусилля» на Міжнародному конгресі мерів. Ініціативу запустити такий проект підтримали такі компанії, як PwC, GfK, Deloitte та Baker Tilly, Київська школа економіки, VoxUkraine та Центр економічної стратегії.