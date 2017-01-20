Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські долучилися до флешмобу, віджавшись 22 рази (відео)

Redaktor Прокоментуй!

Управління патрульної поліції Тернополя отримало естафету #22PuchupChallenge від 79-тої окремої десантно-штурмової бригади. Флешмоб розпочали в Україні аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром. Естафета до нас прийшла із США, яка там розпочалася після оприлюднення звіту Департаменту у справах ветеранів про кількість самогубств. З‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це аби привернути увагу суспільства запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів

Можливо Вам сподобається:

У Тернополі все ніяк не поділять гроші

Redaktor Вимкнено

Сьогодні на Борщівщині трапилась надзвичайно приємна подія

Irena Вимкнено

Тернопільським водіям вантажних авто варто знати

Maryana Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *