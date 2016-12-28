Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські та водії у цій ситуації справилися на “відмінно”

Maryana Прокоментуй!

Вдень, 27 грудня, екіпаж патрульної поліції рухався вулицею Антона Монастирського, коли помітив Citroen Jumper, з салону якого йшов дим.

Патрульні миттєво зупинилися, витягли порошковий вогнегасник і почали гасити загоряння.
Не менш оперативно відреагували на загоряння і водії, які були свідками пожежі. Вони допомагали власнику авто погасити вогонь автомобільними вогнегасниками. На місце події патрульні викликали пожежників. Як виявилося згодом, у автомобілі загорілася електропроводка.

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