Тернополянам радять у жодному разі не вживати розсіл

От і прогримів Новий рік. У тернополян, і не тільки, з’являється похмілля. Але вживати розсіл у жодному разі не можна. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив головний позаштатний спеціаліст з наркології ГУОЗ Володимир Ярий.

“Частіше за все, якщо це буде досить складний стан алкогольного сп’яніння, необхідно звертатися за медичною допомогою. Якщо людина не потребує саме медичної допомоги, то неможна в жодному разі пити спиртне вранці, тобто похмелятися. Найголовніше – достатньо легкий сніданок, але він обов’язково має бути. Окрім того, необхідно випити пігулку аспірину через 30 хвилин після сніданку. Запити її необхідно щонайменше однією склянкою рідини. Цього дня в жодному разі не потрібно вживати ніякі розсоли. Краще пити нейтральні чи підкислені води або соки. Це головні поради”, – зазначив В.Ярий.

За словами фахівця, похмілля дуже легко попередити. Для цього необхідно вживати якомога менше алкоголю та побільше їсти під час застілля. Крім того, не можна змішувати різні алкогольні напої. Наступного дня необхідно прогулятися.

“І треба перебувати якомога більше на свіжому повітрі, необхідна легка піша прогулянка. Неможна активно рухатись і перенавантажуватися”, – додав експерт.