Новини Тернополя 

Тернополянка посеред ночі попросила поліцейських розшукати її чоловіка

Maryana Прокоментуй!

«Раніше з моїм чоловіком ніколи такого не траплялося, а це о пів на 3 ночі зібрався кудись і пішов», – розповіла схвильована тернополянка патрульним, які приїхали на виклик 26 лютого, близько 12-ї години, на вулицю Лесі Українки.

Жінка детально описала чоловіка і навіть дала фотографію. Охоронці порядку почали обстежувати прилеглу територію. В одному із розважальних закладів вони виявили 32-річного громадянина, який підходив під опис.

Чоловіка інспектори відвезли додому і передали дружині

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