Тернополянка потрапила “на гачок” аферистів

Чергова жертва афери – 42-річна тернополянка.

Зі слів потерпілої, на мобільний їй зателефонував невідомий чоловік і, представившись працівником «Ощадбанку», поросив назвати дані картки, пояснюючи таку необхідність ймовірністю втрати коштів. Жінка повірила незнайомцеві, і це обійшлося їй у майже три тисячі гривень.

Поліцейські просять краян бути вкрай обережними і не довіряти подібного роду інформації. Працівники жодної з фінансових установ і за жодних обставин не телефонують своїм клієнтам, тим більше не вимагають називати дані банківських карток.

Якщо несподіваний телефонний дзвінок посіяв у вас сумніви, найкращий вихід – звернутися до найближчого відділення банку особисто, або ж зателефонувати в колл-центр фінуставнови. Координати завжди можна знайти на сайті, або ж вони вказані на вашій картці.