Новини Тернополя 

Трьох тернополян судитимуть за незаконний бізнес

Maryana Прокоментуй!

Організатор незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, на початку 2016 року підшукав та отримав в оренду на підставних осіб чотири приміщення у місті Тернополі.

Надалі, для забезпечення діяльності підпільних ігрових залів там було встановлено комп’ютерну техніку, термінали для платежів. Для функціонування гральних закладів у цілодобовому режимі у них працювали по 2 адміністратори-касири.

Незаконну діяльність підпільних казино у червні цього року припинили правоохоронці, вилучивши 45 комп‘ютерів, 3 платіжні термінали та інше обладнання.

За результатами здобутих доказів трьом особам – учасникам кримінального правопорушення вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28,ч.1 ст. 203-2 КК України. Слідство у кримінальному провадженні завершено. Справу слухатиме Тернопільський міськрайонний суд.

Можливо Вам сподобається:

Люди, які ночували у автомобілі, ледь не затонули

Redaktor Вимкнено

Буря у склянці води або Чи має «Правий сектор» права власності на поняття «український патріот»?

Redaktor Вимкнено

Усі гроші Тернополя покладуть у банк?

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *