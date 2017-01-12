Трьох тернополян судитимуть за незаконний бізнес

Організатор незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, на початку 2016 року підшукав та отримав в оренду на підставних осіб чотири приміщення у місті Тернополі.

Надалі, для забезпечення діяльності підпільних ігрових залів там було встановлено комп’ютерну техніку, термінали для платежів. Для функціонування гральних закладів у цілодобовому режимі у них працювали по 2 адміністратори-касири.

Незаконну діяльність підпільних казино у червні цього року припинили правоохоронці, вилучивши 45 комп‘ютерів, 3 платіжні термінали та інше обладнання.

За результатами здобутих доказів трьом особам – учасникам кримінального правопорушення вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28,ч.1 ст. 203-2 КК України. Слідство у кримінальному провадженні завершено. Справу слухатиме Тернопільський міськрайонний суд.