Тернополяни поки можуть спати спокійно – у Сергія Надала обіцяли, що не забудовуватимуть сквер на бульварі Куліша. За інформацією управління архітектури, містобудування, кадастру та відділу земельних ресурсів міської ради, згідно з планом зонування сквер на бул. Куліша належить до культурної та спортивної зони. Міська рада Тернополя не приймала жодних рішень щодо будівництва житлових будинків на цій території.

Але це не означає, що інші не будуть. Сьогодні частина скверика є обгородженою.

За інформацією сайту 0352, добудову у скверику будуть робити священнослужителі каплички. Отець Ігор, який служить у цій каплиці роз’яснює, що площа, яка сьогодні є обгороджненою передбачена для невеликої добудови до каплички.

“Ми будемо просити, щоб парафіянам виділили ще 45-50 кв.м. площі для того, аби добудувати каплицю. Дуже важливо покращити мінімальні умови парафіян, адже не вистачає площі для віруючих. Насамперед, необхідність добудови потрібна для проведення молитви, тому ми просимо, аби виділили цю териорію для релігійної громади”, – розповідає священик Ігор, який служить у каплиці на бульварі Куліша.