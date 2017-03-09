У Тернопіль приїхали грузини, щоб розвивати бізнес

Цими днями у Тернополі з офіційним візитом перебуває делегація Аджарської автономної республіки та м. Батумі (Грузія), у яку входить заступник Міністра освіти АР Аджарія Міріан Катамадзе та секретар міської ради м. Батумі Лаша Сірабідзе.

В рамках візиту представники грузинської делегації презентували туристичним операторам Тернополя власні туристичні можливості, шляхи добирання до країни та культурні заходи.

«Співпраця Тернополя та Аджарської автономної республіки триває більше десяти років. Ми пройшли усі етапи партнерства, зокрема між нами підписано Угоди про співпрацю та партнерство, а також Батумі та Тернопіль є містами-побратимами, – розповідає заступник міського голови Леонід Бицюра. – Співпрацюємо з Грузією у сферах охорони здоров’я, культури, освіти, надіємося розпочати активну співпрацю у сфері бізнесу та туризму».