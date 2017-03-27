Новини Тернополя 

У тернопільському парку запланували деякі ремонти (фотофакт)

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Днями у гідропарку «Топільче», де облаштований екстрим-парк, розпочнуться роботи з розширення відпочинкової зони. Там встановлять лавочки для відпочинку, «сонячне дерево» для підзарядки мобільних пристроїв та відремонтують конструкції скейтпарку.

«Загалом реконструкція триватиме майже два місяці, проте весь цей час екстрим-парк буде доступний для відвідувачів. Планується, що конструкції екстрим-парку будуть розвернуті на 90 градусів, а на тому місці облаштуємо зону відпочинку, встановимо «сонячне дерево» та декілька лавочок», – розповідає начальник управління сім’ї, молоді та спорту Микола Круть.

Скейт-парк не буде функціонувати лише декілька днів, коли підрядники ремонтуватимуть окремі конструкції.

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