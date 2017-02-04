У Тернополі борються ще з однією небезпекою

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки.

Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести до трагічних випадків, тому нагадуємо тернополянам про небезпеку та просимо бути уважними. Особливу небезпеку вони становлять у центральній частині міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків.

У Тернополі працює спеціальні “вишки”, яка зачищають бурульки, щоб цей процес був безпечний та контрольований. Також використовуєтяьс такий метод, як обгородження потенційно небезпечних ділянок.

Повідомляти про виявлення бурульок тернополяни можуть на «гарячу» лінію міста за тел.: 067-351-57-10 або 1580.

На завтра і найближчі дні синоптики прогнозують потепління, тому закликаємо тернополян бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу та падіння бурульок.

Аби вберегтися від падіння снігу з дахів чи крижаних бурульок, мешканцям радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, переконайтеся у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходіть під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обирайте найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самі звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків та оминайте їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджайте дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

3 лютого прогнозують уночі помірні, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, ожеледь. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

4 – 5 лютого – без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3º морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.