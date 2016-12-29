Новини Тернополя 

У Тернополі феєрверки – заборонені

Maryana Прокоментуй!

З нагоди прийдешніх Нового року та Різдвяних свят Тернопільська міська рада нагадує, що у місті діє заборона на використання піротехнічних засобів на території Тернополя до моменту завершення антитерористичної операції.

«Звертаюся до тернополян з повагою ставитися до людей, які сьогодні зі зброєю у руках захищають Україну від окупантів. Ми не повинні створювати у місті надзвичайних ситуацій, тому прошу усіх утриматися від використання гучних феєрверків, салютів та іншої піротехніки», – зауважив очільник Тернополя Сергій Надал.

Продаж піротехнічних засобів на Театральному майдані заборонений.

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