У Тернополі феєрверки – заборонені

З нагоди прийдешніх Нового року та Різдвяних свят Тернопільська міська рада нагадує, що у місті діє заборона на використання піротехнічних засобів на території Тернополя до моменту завершення антитерористичної операції.

«Звертаюся до тернополян з повагою ставитися до людей, які сьогодні зі зброєю у руках захищають Україну від окупантів. Ми не повинні створювати у місті надзвичайних ситуацій, тому прошу усіх утриматися від використання гучних феєрверків, салютів та іншої піротехніки», – зауважив очільник Тернополя Сергій Надал.

Продаж піротехнічних засобів на Театральному майдані заборонений.