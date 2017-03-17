У Тернополі люди викидають сміття просто з вікна багатоповерхівки

У Тернополі окермі люди вважають, що викидати з вікна сміття – цілком нормально. На ранок під будинком можна побачити недоїдки, упаковки від їжі та інший непотріб, які змушені прибирати працівники ЖЕКу.

Про це у спільноті «Від Тарнополя до Тернополя» написала Вікторія Кістерна.

«Живу в 9-типоверхівці, зіштовхнулась з проблемою, яка є м’яко кажучи, неприємною! Періодично (можливо, що кожної ночі, стверджувати не буду), певні “істоти”, вирішили, що все сміття можна викидати через вікно. При цьому в під’їзді є сміттєпровід НА КОЖНОМУ ПОВЕРСІ). Можливо так швидше, можливо економлять на сміттєвих кульках, мене це не хвилює…але продовжується це вже не малий термін часу…», – пише дівчина у соцмережі «ВКонтакте».

Вікторія додає, що сміття регулярно викидають з вікна на вул. Київська, 10 (ост. під’їзд), але “на гарячому” хуліганів так ніхто і не спіймав.

Підписники спільноти, своєю чергою, пропонують варіанти як «вичислити» людей, яким лінь дійти в коридор до сміттєпроводу. Зокрема, встановити невелику веб-камеру, яка би зафіксувала момент. І тоді можна було б сміло йти з матеріалом в поліцію та притягувати винуватців до відповідальності за такі дії.

Тернополяни