У Тернополі спіймали чергового “оленя” за кермом

На вулиці 15 квітня, близько 22-ї години вечора, полісмени помітили автомобіль Ford Transit, який порушував ПДР. Інспектори наказали водієві зупинитися.

При розмові з правопорушником вони помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Запропонували громадянину пройти освідування на алкотестері драгер чи проїхати до медичного закладу. Однак водій відмовився.

На 33-річного правопорушника інспектори склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову 122 (Порушення ПДР).