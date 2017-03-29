Новини Тернополя 

У Тернополі спіймали колишнього “зека”, який побив людям вікна

Maryana Прокоментуй!

27 березня, близько 22-ї години вечора, на службу 102 надійшов виклик про те, що невідома особа стукає у вікна і двері на вулиці Київській. Патрульні за лічені хвилини прибули на місце події.

«Хтось намагався пробратися до мого будинку, але я наробила галасу, а сусідам вікна розбив… », – розповіла заявниця патрульним.

Патрульні поліцейські почали обстежувати прилеглу територію і виявили 43-річного чоловіка. Його доправили до відділку поліції. З’ясувалося, що він вже раніше двічі судимий. Патрульні передали підозрюваного слідчому.

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