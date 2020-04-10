10 квітня: на Чортківщині виявлено трьох хворих на COVID- 19

Із дев’ятьох чоловік, у котрих були відібрані аналізи у зв’язку із підозрою на COVID- 19 – підтверджено захворювання у трьох. 2 осіб – подружжя із міста Чорткова і 1 житель села Горішня Вигнанка.

Хворі перебувають на самоізоляції вдома, в них прослідковується легка форма перебігу захворювання, за станом здоров’я, на даний час, госпіталізації не потребують, – повідомляють у районній раді.

В чергове нагадуємо! Залишайтеся вдома, дотримуйтеся правил карантину і особистої гігієни та уникайте відвідування громадських місць. Використовуйте засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь безпечної дистанції. Інформація подана ДУ «Тернопільський обласний лабораторного центру МОЗ України» та КНП “Центральна первинна медико-санітарна допомога” Чортківської районної ради.