У Тернополі відкрили перший інтерактивний музей

З 22 січня в Українському домі «Перемога» запрацював Інтерактивний музей бойових побратимів. До огляду там представлена колекція з понад двохсот експонатів російсько-української війни: зброя, уламки від куль, одяг, фото, плакати та інші символічні речі. Окрім того, у музеї на екрані постійно транслюватимуться відео із зони АТО.

«Речі, які сьогодні знаходяться у музеї – це найбільша на Тернопільщині колекція експонатів з війни, яка сьогодні триває на Сході України, – розповідає заступник міського голови Леонід Бицюра. – Мета цього музею – національно-патріотичне виховання молоді. Тому й символічно, що музей розташований саме в Українському домі «Перемога», який є зручним місцем для організації екскурсій».

Зазначимо, що Інтерактивний музей створений зусиллями ГО «Об’єднання бойових побратимів» за підтримки Тернопільської міської ради.