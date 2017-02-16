У Тернополі відзначають 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого

17 лютого виповнюється 125 років від дня народження Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Йосифа Сліпого. Сьогодні, 16 лютого, у Тернополі відбулося покладання квітів до пам’ятника Митрополита. Представники духовенства відправили молитву.

«Патріарх Йосиф Сліпий тут, у Тернополі, вчився у гімназії. Пізніше вступив у духовну семінарію. Після цього Мойсей українського народу Митрополит Андрей Шептицький посилає його на студії до Інсбрука, потім до Риму. Пізніше Йосиф Сліпий стає священиком, згодом ректором семінарії і організовує Духовну академію у Львові. Коли почалося переслідування нашої церкви, він не зламався. Пережив 18 років каторги в тюрмах, на засланні. Йому пропонували бути московським митрополитом у Києві, але він не зрадив свого народу», – зазначив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

У покладанні квітів взяли участь представники громадськості, місцевої влади. Долучилися до заходу й представники Тернопільського обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Сьогодні вшановуємо пам’ять видатного церковного і громадського діяча Патріарха Йосифа Сліпого, який був нашим земляком. Він народився в селі Заздрість Теребовлянського повіту. У 1911 році закінчив тернопільську гімназію. Як відомо, 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого відзначається на Всеукраїнському рівні. Ряд заходів заплановано на Тернопільщині. Один з них відбувся сьогодні в Тернополі. Наша партія традиційно долучається до проведення заходів, які сприяють патріотичному вихованню молоді», — зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Зазначимо, Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року. У 1898-1901 роках навчався в початковій школі села Заздрість. 1911 року з відзнакою закінчив Тернопільську українську гімназію. Вступив до Львівської духовної семінарії. Під час першої радянської окупації Західної України (22 грудня 1939) митрополит Андрей Шептицький, за згодою Папи Пія XII, висвятив таємно митрата Сліпого на єпископа з правом наступництва з титулом архієпископа Серрейського. 30 червня 1941 Й. Сліпий підтримав Акт відновлення Української держави. По смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року перебрав провід над Галицькою митрополією. Разом з іншими українськими католицькими владиками 11 квітня 1945 року був ув’язнений радянською владою, відбув 18 років заслання у таборах Сибіру, Мордовії.