У Тернополі з’явилося дивовижне дерево

Панелі “Сонячного дерева”, яке минулого тижня встановили в парку імені Тараса Шевченка на набережній з сторони вулиці Білецької, облаштовані у вигляді пелюсток незвичайної “сонячної квітки”.

Як повідомляв напередодні директор ТОВ “Світлоцентр” Володимир Яремчук, дерево на оновленій «Циганці» буде візуально відрізнятися від тих, що вже встановлені. Однак такий вдалий дизайнерський хід став справжньою несподіванкою для тернополян. Сучасна конструкція не просто вписалася у дизайн віднедавна улюбленого місця для багатьох тернополян, але й вдосконалила “Циганку“.

Нагадаємо, напередодні Нового року у Тернополі було встановлено ще два “Сонячних дерева”.

Одне з них облаштоване біля причалу Тернопільського ставу. Друге «Сонячне дерево» встановили тридцятого грудня в парку імені Тараса Шевченка на набережній з сторони вулиці Білецької.