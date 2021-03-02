Как сделать шкаф-купе своими руками: инструкция для новичков

Шкаф-купе – популярный вид домашней корпусной мебели. Его можно установить отдельно от элементов интерьера или органично вписать в неудобный угол комнаты или неиспользуемое пространство коридора. Главное достоинство шкафа-купе – простая конструкция, сделать и собрать которую может каждый человек с минимальным набором инструментов.

Мы покажем, как сделать несколько главных шагов при создании шкафа-купе своими руками и совместно с экспертами компании “ПлитТоргСервис” поможем правильно выбрать материал для этого типа мебели. Итак, поехали!

Подбираем материалы

Традиционный шкаф-купе – прямоугольная конструкция из ламинированного ДСП, которая состоит из несущего нагрузку внешнего корпуса и внутренней системы хранения вещей. Почему у людей рождается идея сделать такой шкаф своими руками? Все дело в экономии, которая при самостоятельной сборке составляет 50% в отличие от фабричных и индивидуальных решений.

Основные задачи при самостоятельном изготовлении шкафа купе – подобрать вариант ДСП и внимательно составить деталировку шкафа.

По словам специалистов “ПлитТоргСервис”, для стенок и полок шкафа оптимально использовать ДСП толщиной 18 мм. На сайте компании цена на дсп ламинированное в Киеве стартует с отметки в 683 грн за плиту размером 2750х1830х18 мм.

Чтобы понимать, сколько понадобится материала:

нарисуйте на бумаге или создайте в простом конструкторе мебели онлайн чертеж шкафа; распишите размеры и количество каждого элемента, посчитайте общую площадь; закупите необходимые материалы и отдайте на раскройку в профильную компанию вместе с деталировками по каждому элементу.

Для полок и ящиков можно купить влагостойкую фанеру. Этот материал не имеет декоративной отделки, но хорошо справляется с постоянными нагрузками и не крошится как ДСП. Он отлично подойдет для массивных полок и внутренних элементов выдвижных ящиков.

Купить плитные материалы и заказать их резку лучше в одной компании и строго по размерам. Средняя стоимость резки за 1 м.п. ДСП в “ПлитТоргСервис”, например, стартует от 4,85 грн. То есть, за несколько сотен гривен можно нарезать все заготовки даже для большого шкафа. Останется только собрать.

Какие инструменты нужны для сборки

Чтобы превратить груду распиленного ДСП в красивый шкаф-купе нужны:

шуруповерт, лучше всего аккумуляторный;

набор точного инструмента (рулетка, угольник, лазерный или пузырьковый уровень);

сверло под конфирматы – основные крепежные элементы в современной корпусной мебели. Шкаф-купе на 90% собирается именно на них. Набор дополнительных сверл по дереву для технологических отверстий при сборке ящиков и установке внешних элементов корпуса шкафа;

канцелярский нож и резиновая киянка для безопасной подгонки элементов.

Если внимательно поработать на этапе подготовки чертежей, сама сборка займет мало времени и пройдет без неприятных сюрпризов. Двери для шкафа продаются уже в сборе, под любой размер. Выбирайте подходящий вариант и пользуйтесь новеньким шкафом-купе в свое удовольствие!