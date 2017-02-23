У центрі Тернополя мати та поліцейські шукали 7-річного хлопчика

Під час паломництва кілька тисяч прочан, які прийшли поклонитися Нерукотворному зображенню Ісуса Христа в Архикатедральному соборі з 16 по 22 лютого патрульні поліцейські працювали у посиленому режимі. Вони забезпечували громадський порядок та безпеку дорожнього руху довкола собору.

Загалом, за словами інспекторів, усе відбувалося доволі спокійно. Щоправда, одного дня патрульним довелося шукати 7-річного хлопчика, який загубився.

«Ми стояли в черзі до ікони, син змерз і сказав, що піде зігрітися в намет ДСНС і після цього зник», – розповіла схвильована мати патрульним. Жінка детально описала дитину. Інспектори передали в орієнтування іншим екіпажам, які працювали поблизу. Під час обстеження території неподалік собору, охоронці порядку побачили малолітнього хлопця, який перебував без нагляду дорослих. Усі прикмети підпадали під орієнтування. Дитину патрульні передали матері.