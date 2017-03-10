У Великих Бірках завтра відбудеться Хресний хід

У суботу, 11 березня ц. р., відповідно до графіку Хресних ходів на Великий Піст Тернопільсько-Зборівської архієпархіїї УГКЦ, під очільництвом віце-ректора з духовної частини – всесвітлишого отця-доктора Михаїла Пастуха і семінаристів Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого, за участю священнослужителів сусідніх парафій та прихожан, у Великих Бірках відбудеться Хресна хода. Збір прихожан о 16.00 год. в церкві Святої великомучениці Параскевії П’ятниці.

За матеріалами Великобірківської селищної ради.