У жителя Тернопільщини виявили мисливську рушницю без документів

У ході оперативної діяльності співробітники Підгаєцького відділення поліції отримали інформацію про те, що 52-річний житель села Волиця може зберігати незареєстровану зброю.

У ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду за місцем проживання даного громадянина виявлено обріз мисливської одноствольної рушниці. Під час перевірки з’ясувалося, що дана зброя не зареєстрована, її вилучили та направили на дослідження в НДКЦ.

За незаконне зберігання зброї щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.