В лікарні на Тернопільщині “орудував” злодій

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася мешканка селища Залізці Зборівського району. Жінка повідомила, що з палати медичного закладу, де вона лікується, невідома особа поцупила її мобільний телефон. Вартість краденого потерпіла оцінила у півтисячі гривень.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу крадія. Ним виявився 36-річний житель обласного центру. Чоловік уже неодноразово судимий за подібного роду злодіяння. Палати медичних закладів, робочі кабінети, офіси підприємств, – це його спеціалізація. Тому поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до інших злочинів.

Триває досудове розслідування.