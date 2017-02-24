Віктора Овчарука обрано віце-президентом Української асоціації районних та обласних рад

Таке рішення було схвалено на з’їзді Української асоціації районних та обласних рад, який відбувся наприкінці минулого тижня у Києві. Віце-президентами Асоціації також стали: Олександр Вельбівець, голова Черкаської обласної ради; Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради; Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної ради; Гліб Пригунов, голова Дніпропетровської обласної ради; Ганна Старікова, голова Київської обласної ради; Анатолій Урбанський, голова Одеської обласної ради, Василь Богданцев, голова Єланецької районної ради Миколаївської області.

Як віце-президент Віктор Овчарук відповідатиме за діяльність постійних комісій Асоціації з питань охорони здоров’я та соціальних і гуманітарних питань.

Нагадаємо, з’їзд Української асоціації районних та обласних рад відбувся у Києві 17 лютого. На з’їзді були присутні понад 250 делегатів, які представляють органи місцевого самоврядування різних регіонів нашої держави. Від Тернопільщини на з’їзд прибуло, окрім голови обласної ради, ще дев’ять представників органів місцевого самоврядування краю: Володимир Данилюк (Монастириська районна рада), Руслана Кушнір (Ланівецька районна рада), Андрій Галайко (Тернопільська районна рада), Василь Бойчук (Гусятинська районна рада), Петро Репела (Козівська районна рада), Віктор Шепета )Чортківська районна рада), Володимир Стефанський (Кременецька районна рада), Тарас Корець (Шумська районна рада), Андрій Русенко (Борщівська районна рада).

На порядку денному ряд важливих питань – про результати роботи Асоціації за період між з’їздами, про обрання віце-президентів Асоціації, про внесення змін до статуту та до складу правління тощо.