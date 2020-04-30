Пасічники Тернопільщини б’ють на сполох: горе-садівники знищують бджіл

З настанням весни в різних регіонах Тернопільщини зафіксовано масовий мор бджіл. Неконтрольоване кроплення полів та обробіток отруйними хімікатами садів призводить до катастрофічної ситуації в бджільництві.



Зіштовхнулися з цією проблемою і на Борщівщині. Зокрема, напередодні голова громадського об’єднання пасічників Борщівського району Наталія Белюх в соціальній мережі Фейсбук розмістила оголошення із закликом допомогти у виявленні людей, які свідомо завдають шкоди довкіллю та своїми діями сприяють знищенню величезної кількості бджіл.



“Сьогодні практично цілий день займалися розшуком причини розпачу наших пасічників Борщівщини. Ситуація така, що від минулої п’ятниці шквал дзвінків про загибель бджіл, відео про їх передсмертні конвульсії, про останні спроби відлетіти, щоб померти не порушуючи стерильну чистоту вулика та гігієну бджолиної сім’ї, фото молоденьких бджіл зі сльозами над мертвими, які не розуміють, що робиться в сім’ї. А в сім’ях суцільні похорони. Ми опрацьовуємо дані, продовження буде, винні будуть покарані. Дякую вам усім за небайдужість. Це не тільки проблеми бджолярів. Нас оточує стільки отрути в землі, з якої ми харчуємося, у воді, яку ми споживаємо, у повітрі, яким дихаємо, що це вже стосується кожного.”, – написала на своїй сторінці Наталія Белюх.



Редакції “Звістки” вдалось поспілкуватись з авторкою допису, яка в ці дні робить усе можливе, щоб покласти край таким необдуманим діям аграріїв та садівників.



Учора Наталія разом з іншими небайдужими людьми майже цілий день провела в селах Кудринці, Залісся та Іване-Пусте, щоб розібратись у масовому потруєнні бджіл. Уже пізно вночі наша співрозмовниця розповіла про те, що за попередніми даними основною причиною загибелі бджолиних сімей став обробіток плодових дерев.



“Власники садів отруту купляють дешевшу і про бджіл не думають взагалі, не витримують інструкції по препаратах. Передозовують так, щоб напевно. Ми в добросусідстві з одним із садівників, який теж, як і належить, обробляє свої дерева. Жодного разу не було загибелі бджіл. Тому, що це свідомий господар, в нього безпечні для бджіл засоби захисту. Він зацікавлений в запиленні свого саду нашими бджолами, а ми – у нектарі з цвіту його дерев. І у нас взаємна вдячність і повага.



Такі проблеми по всій Україні. До нас на збори пасічників я запрошувала хлопців з одного із районів Чернівецької області, які зуміли в цікавий спосіб покарати садівників. Коли вкотре не було знайдено спільної мови, бджолярі на період цвітіння яблунь виїхали за межі села зовсім. Зрозуміло, що їхні садоводи залишились без врожаю зовсім. А де хлопці з пасіками погостювати, було стільки яблук, що ящики шукали по цілій області.”, – розповіла Наталія Белюх.



Зупинятись на цьому бджолярі не збираються. Уже в ці дні наша співрозмовниця планує звертатися з відповідними заявами в усі можливі інстанції, зустрічатися з представниками правоохоронних органів, юристами, працівниками ветеринарної служби та Держпродспоживслужби, щоб спільно протистояти безвідповідальності та злочинній халатності.



Разом з тим Наталія закликає всіх пасічників краю ставати членами ГО “Об’єднання пасічників Борщівщини”, щоб разом відстоювати свої права та діяти спільно у цій непростій боротьбі.

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