Володимир Стаюра: Режим Порошенка оголосив війну «Свободі»

У зв’язку з останніми подіями, а саме несанкціонованими обшуками в стінах міської ради та її управлінь, тернопільські «свободівці» вважають за потрібне висловити власну позицію. Причинами таких дій вони вбачають націоналістичну позицію «провладної» у Тернополі партії «Свобода». Депутат міської, «свободівець» Володимир Стаюра засуджує дії центральної влади, яка віддає накази своїх «підпорядкованим» правоохоронним силам, аби ті залякували проукраїнських політиків.

«В країні де йде війна поліцію фінансують краще ніж армію! В Києві живуть і жирують сепаратисти, а ці пси Авакова повилазили з буди і шукають чим би поживитися в Тернополі! Без відповідних дозволів, в порушення законодавства київська поліція проводить обшуки в приміщенні Тернопільської міськради – що це, як не чергове приниження тернополян і спроба залякати міського голову? Навіщо режим Порошенка, який більше собачої будки нічого пообдувати не може, про що сам нещодавно зізнався цькує свободівця – Сергія Надала? Очевидно, що не мер Тернополя є ціллю номер один у цій війні а партія «Свобода»!

31 серпня 2015 Порошенко і Аваков проводили спецоперацію – основною метою якої було завдяки інсценованому ними ж теракту заборонити партію «Свобода», було затримано сотні активістів, дехто і досі перебуває в СІЗО! Тоді план провалився, люди горою стали за націоналістів, бо ж відомо, що якщо влада когось намагається посадити до тюрми – саме ці люди і є тими, хто відстоює народний інтерес… Налякавшись зросту рейтингу «Свободи», напередодні місцевих виборів режим дав задню, проте боротися проти «Свободи» не припинив.

22 лютого 2017 ВО «Свобода», Правий Сектор та Національний корпус об’єднано оголосили ультиматум режиму «єрусалимських козачків» з ізраїльськими та панамськими паспортами! Вулицями Києва тоді пройшлась багатотисячна демонстрація, що оголосила свої вимоги під стінами Верховної Ради. Основна вимога – Україна має належати українцям!!!

Вчора 16 березня націоналісти оголосили спільний Маніфест, що присвячений 100 річчю початку української національної революції 1917 року, коли було утворено УНР. Маніфест остаточно об’єднує в єдиний фронт боротьби проти антиукраїнського олігархічного режиму всі націоналістичні політсили – найчисельнішою з яких є ВО «СВОБОДА»! Партія – це не просто інертна маса людей, люди об’єднані в партію – це сила! А об’єднання трьох найбільших націоналістичних політсил – це явна загроза режиму Порошенка!

Влада боїться саме «свободівців», тому, що саме в цій партії найбільше майданівців, волонтерів, учасників війни з Росією! Яка інша партія дала стільки бійців і волонтерів, стільки коштів та матеріальної допомоги для фронту? Яка інша партія ось уже 25 рік не міняє своє програми і продовжує боротися за Україну – для українців? Хто був на Майдані в Києві – той знає, щ саме СВОБОДА а не Яценюк чи Кличко скинула режим Януковича і тому Порошенко боїться «свободівців», бо він ще гірший ніж Янукович!

Тернополянам не варто дивуватися тому, що сьогодні відбувається в міськраді! Тернопіль – це Твердиня «Свободи», це місто з якого почалися перемоги націоналістів. Тоді, коли всі казали, що «Свобода» непрохідна – Тернопільщина і Тернопіль дали за «свободівців» абсолютну більшість голосів! Перемоги «Свободи», а отже перемоги України почнуться з Тернопільщини і насамперед Тернополя!

Сергій Надал – не перший, свіжі спроби дискредитувати «свободівців» почалися з Івано-Франківська, де на місцевого міського голову Руслана Марцинківа завели декілька справ, одна з яких зокрема стосується того, що він начебто незаконно профінансував з міського бюджету видання книги про Івана Франка. Вдумайтеся – президент виводить мільярди в офшори, Аваков і Яценюк заробляють на торгівлі з сепаратистами, що по суті є державною зрадою, а до мера Франківська висувають претензії за фінансування популяризації Івана Франка!

Слід розуміти, що «вінницькі комсомольці» до цих пір не відмовляються від своєї мрії перетворити Тернопіль у банальний райцентр, вони досі виношують план згідно якого Тернопільську область мають або розділити, або ж приєднати разом з Хмельницькою до рідної Порошенку Вінниці! І певні кроки щодо цього уже здійснено, нещодавно закрилося відділення Нацбанку у Тернополі, таким чином – Тернопіль уже втратив один з атрибутів обласного центру! Звісно ж єрусалимським козачкам з Кабміну для проведення своїх планів по перетворенню Тернополя в депресивне провінційне містечко потрібен керований міський голова, щодо Сергія Надала – то тут ніхто не сумнівається, що він не допустить нічого, що могло б принести шкоду Тернополю і Тернополянам!

Буквально тиждень тому «мусора» з Франківська мали нагоду скуштувати справжнього сміття, яким вони намагаються забруднити свободівців! Мітингувальники, серед яких були і тернополяни занесли в приміщення місцевої поліції контейнер зі сміттям – в знак протесту проти «ментовського» свавілля! Я – як учасник російсько-української війни не буду сидіти склавши руки, якщо моє рідне місто захочуть обікрасти, якщо чиниться тиск на патріотів і справжніх господарників, якщо київські пси Авакова не повернуться в київ я особисто буду гнати їх в їхню буду! Ви на території бандерівців і я буду діяти – як діяли бандерівці!

СЛАВА УКРАЇНІ!»