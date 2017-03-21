Винесли все: як злодії обікрали машину терноплянина

Крадіжку на суму понад 10000 гривень задокументували тернопільські поліцейські. З заявою про зникненням майна з автомобіля до них звернувся місцевий житель.

Чоловік розповів, що вночі з салону авто зникли закордонний та український паспорти, набір ремонтних ключів, домкрат, верхній огляд та кросівки. Потерпілий оцінив завдані збитки на суму 10500 гривень.

Правоохоронці вкотре закликають жителів обласного центру, не провокувати крадіїв та залишати цінні речі в салоні автомобілів. Не допоможе ані замки, ані сигналка – професіонали відчинять, а аматори пошкодять авто. Транспортні засоби також не слід паркувати на ніч у безлюдних місцях. Найкраще це зробити в освітленій місцевості там, де встановлені камери відео спостереження.