Як надурили 27-річну жительку Тернопільщини прямо біля банку

Бережани. Жінку аферист перестрів у відділені банку. Вона стояла біля каси по обміну валют. Чоловік, що стояв позаду, запропонував обміняти валюту у нього, запевнивши, що якраз хоче купити євро. Аби не стояти довго в черзі, жінка погодилася. Обоє вийшли на вулицю.

Незнайомець витягнув купюри та поспішно передав їх в руки жертви. Тоді сказав, що потрібно швидко розходитись бо ж операція така незаконна.

Про те, що її обманули, жінка дізналася вже в крамниці, коли хотіла розрахуватися за товар. Серед грошей було лише три стогривневі купюри, решта – по гривні. Спритний шахрай залишив їй лише 310 гривень. Довелося звертатися в поліцію.

Краяни не будьте такими довірливими до незнайомців! Шахраї придумують різні афери, аби виманити гроші, тож слід уникати будь-яких фінансових операцій з невідомими: обмінювати валюту, позичати під заставу гроші чи знімати з них пороби. Так ви вбережете собі нерви та збережете власні кошти.