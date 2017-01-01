Як правильно вітати з Новим роком укоаїнською мовою?
Привітання з Новим роком – невід’ємна й така приємна частинка нашого життя. І тут зробимо невеличкий філологічний екскурс. Одразу зазначимо, що не так легко розмежувати привітання й побажання, інколи навіть побажання використовують одразу і як привітання.
З чим нас вітають?
Звичайно, що зі святом Нового року, а також частенько ще й з Різдвом Христовим. Зупинимося поки на першому святі.
НОВИЙ РІК
– це передусім свято, яке традиційно святкуємо в ніч з 31 грудня на 1 січня (з великої літери пишемо лише перше слово – Новий рік);
– це частенько й весь наступний рік, тобто 365 (у переступному році – 366) днів (у такому разі це не свято й тому пишемо з маленької літери – новий рік), як-от у привітанні:
Хай буде рік новий не гірший, ніж попередній… ;
– це такий собі хтось (чоловічого роду, інколи із точною вказівкою – чоловік, хлопчак, хлопчина), наділений людськими рисами, який може ходити, носити, будити, як-от:
Хай Новий рік у вишиванці розбудить Вас щасливо вранці і принесе у Вашу хату усмішку й радощів багато!
Або
Хай Новий рік загляне у віконце, відчинить двері щастя і добра…
Звичайно, тут маємо справу з такими стилістичними фігурами, як метафора та уособлення.
З яким Новим роком?
Досить часто нас вітають з наступаючим Новим роком. Але ця його ознака геть нам не підходить… Чому?
По-перше, наступаючий як дієприкметник активного стану теперішнього часу із суфіксом -юч- НЕ відповідає нормам сучасної української мови (про це детальніше читайте в моїй статті тут).
По-друге, помізкуймо над прямим значенням цього слова. А тут, як виявляється, іронії не оминути: на кого цей рік наступає? На мене, на Вас чи на всіх нас гуртом?
– Краще не треба на мене наступати, – скажете Ви, про який би наступ – військовий чи той, що нас приплющує або розплющує, – не йшлося б.
По-третє, наскільки важливо в привітанні підкреслювати те, що це рік, який надходить? Адже й так зрозуміло, як білий день, що вітаємо один одного з цим ось роком, що стоїть уже на порозі, а не якимось подальшим, тобто на сьогодні це 2017.
По-четверте, варто пам’ятати нормативний відповідник, як-от: рос.наступающий – русизм наступаючий – укр. прийдешній.
Тож вітаємо з прийдешнім Новим роком! У запропонованому варіанті слово «прийдешній» має прозоре походження – «той, що прийде». Хоча більш природно, самобутньо й по-українськи – не вживати цього слова-ознаки. Натомість є купа всіляких варіантів
Як вітаємо? (Форми привітань з Новим роком)
1) Привітання від мене улюбленого чи від нас:
Вітаю/вітаємо Вас з Новим роком!
Щиро/сердечно/щиросердечно вітаю/вітаємо Вас з Новим роком!
2) Офіційні привітання від нас:
Прийміть наші сердечні вітання з Новим роком!
Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком!
3) Привітання зі звертанням:
З Новим роком, добрі люди!
З Новим роком, дорогі друзі, радісно вітаєм вас.
4) Привітання-побажання (два в одному, майже, як… шампунь)!
Щасливого Вам Нового року!
Веселих свят!
Гарно зустріти/відсвяткувати Новий рік!
5) Пропонують ще такі форми привітань:
Будьте здорові з Новим роком! (Мовне кліше: будьте здорові з… (неділенькою святою)).
З передноворіччям! Або вітаю з передноворіччям! (Щоправда, не знаю, навіщо з цим передноворіччям вітати, адже це не свято?!)
З настанням Нового року! (Як на мене, то теж не дуже).
Висновок
З усіх сил уникаймо калькованого ненормативного на сьогодні в українській мові дієприкметника наступаючий. Вживаймо природні мовні звороти!
Тож я щиро вітаю вас, дорогі друзі, з Новим роком!
Хай прийдешній новий 2015-й рік буде мирніший і спокійніший, ніж торік!
Веселих свят!
І насамкінець гарненьке привітання
Хай пісня лунає від краю до краю,
Із роком Новим тебе я вітаю!!!
Насамкінець пропоную синонімічні форми привітання та побажання:
З близьким уже Новим роком!
А в році, що настає (наближається, надходить) бажаю миру, спокою та сімейного затишку!
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