Хтось святкує, а хтось – працює. Новий рік у лікарні очима тернопільських медиків

Хтось святкує, а хтось – працює. Чергування у новорічну ніч не з легких, переконують лікарі університетської лікарні. Хтось з пацієнтів перепив алкоголю, когось травмували біля ялинки, а дехто навіть умудряється влаштувати бійку чи потрапити в ДТП. Інколи в медиків навіть немає часу випити чаю, стільки пацієнтів потрапляє до лікарні саме в ніч на 1 січня.

Ігор ЯВОРІВСЬКИЙ, нейрохірург:

– Улюблена новорічної ночі ялинкова прикраса запросто може перетворитися на біду, поранити або покалічити. Як і тих, хто не знає міри під час застілля.

Не раз мені траплялися пацієнти, які розпивають алкоголь біля ялинки, а потім порожні пляшки кидають угору. В жодному разі такого робити не можна, бо на когось ця пляшка впаде-таки. От, скажімо, привезли дівчину, яку саме так травмували. Але пацієнтка була в такому стані сильного алкогольного сп’яніння, що навіть не розуміла, наскільки все серйозно. Коли я запитав, на що ще скаржиться, вона гнівно кинула у відповідь: «Моє ім’я неправильно записали у медичній картці».

За 10 хвилини до Нового року в пацієнта трапився епілептичний напад, імовірно, через те, що на вулиці запускали феєрверки. Довелося одразу надавати меддопомогу.

Коли я ще працював у лікарні в Черкасах, то з 31 грудня на 1 січня стояла черга з пацієнтів. Лікар з приймального ще пожартував, мовляв, Новий рік я святкуватиму з ними. Й дійсно, його слова здійснилися. Першого пацієнта привезли близько опівночі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він упав на вулиці й отримав сильний забій. Зробили рентген, ретельно обстежили його. А він потім піднімає очі та каже: «Лікарю, я б ніколи такої години не прийшов до лікарні, це все моя дружина».

Але на тому не обійшлося. Через годину привезли іншого пацієнта. Він нетверезим сів за кермо та в’їхав у поліцейське авто. Чоловік неадекватно поводився. Правоохоронці доставили його до нас. Хвилювалися, щоб ушкодження, які отримав від удару, не були смертельними. Як сьогодні пам’ятаю: пацієнт був у довгому чорному шкіряному плащі, під ним – жіночий пеньюар, а шия обмотана святковим дощиком. Мабуть, з ним так пожартували друзі. Не засміятися просто було не можливо. Винуватець же ДТП так ображено у відповідь: «У мене, між іншим, дві вищих освіти».

Добре, коли всі такі історії завершуються щасливо, бо вони могли б мати й смертельне завершення.

Олександра ПАВЛИК, лікарка-кардіологиня ПІТ кардіологічного відділення для інфарктних хворих:

– Новорічної ночі я чергувала торік. Скажу відверто, роботи було багато, як завжди. У нас тоді лікувалося вісім пацієнтів. Близько 10-ї години вечора мали прикрий випадок – помер один із хворих. Він був найважчий. Переніс інфаркт, а до того – кілька років перебував на діалізі. Смерть пацієнтів переживати завжди складно. Звикнути до цього ніяк не можна. Хоча в лікарській практиці таке почасти трапляється.

Серед іншого, ми виходжували вагітну, яка перебувала на восьмому місяці. Її доправили до нас 30 грудня. У неї було пароксизмальне порушення серцевого ритму. Спеціально збирали консиліум. 31 грудня стан пацієнтки вдалося стабілізувати. У лютому вона народила здорове маля. Також був 38-річний пацієнт з інфарктом. Знаєте, серцеві недуги дуже помолодшали. Причина тому – стреси, малорухомий спосіб життя, шкідливі звички, дисліпідемія та генетична схильність. Словом – до свого здоров’я треба ставитися дбайливо. Правду кажуть, що не цінуємо його, коли нас нічого не турбує.

Мар’яна ВІВЧАР, лікарка приймального відділення:

– Я працюю у приймальному відділенні, то різних випадків у нас трапляється вдосталь чи не щодня. Затишшя ніколи не буває, навіть новорічної ночі. Торік у мене випало чергування саме у цей час. Хворих привозили чи не щогодини. Переважно це пацієнти, які не розрахували власних сил за святковим столом, у стані сильного алкогольного сп’яніння. Близько 11 години до нас привезли чоловіка, який заледве тримався на ногах. Надворі мороз, а на ньому лише куртка та труси. Він настільки був п’яним, що навіть не міг два слова зв’язати докупи. Єдине, що зрозуміли: він у бійці відстоював честь своєї дівчини. Про це красномовно «мовили» синці й кров на його обличчі. Але чому залишився без штанів, для нас була загадка. Добре, що йому на мобільний зателефонував брат і ми попросили привезти одяг до лікарні. Таких кумедних випадків у нас безліч. Ніколи не забуду пацієнта, теж нетверезого. Коли взялися його оглядати, під светром побачили жіночий бюстгальтер.

Ще новорічної ночі запам’ятався хлопець з травмою голови. Він розповів, що катався на ковзанах і в нього заїхала п’яна дівчина. Відтак довелося викликати «швидку». А о пів на першу привезли жінку у важкому стані. Вона чомусь не приїхала вчасно на діаліз і вночі їй стало погано. Довелося жінці терміново надавати допомогу.

Мар’яна СУСІДКО

Медична Академія