Новини Тернополя 

Як студенти-іноземці відкривають для себе Тернопілля

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Під час зимових канікул після успішного складання іспитів іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського мандрують Тернопіллям, відкриваючи для себе цікаві міста, архітектурну та культурну спадщину краю.

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Відразу після святкування Нового року – 3 січня – група студентів здійснила подорож до села Ішків Козівського району з метою відвідати інтерактивний музей музичних інструментів «Камертон». Засновник цього цікавого закладу Петро Катола завжди проводить неповторні екскурсії з відповідним музичним супроводом, щоб якнайкраще продемонструвати властивості того чи іншого музичного інструменту.

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Особливість музею полягає в тому, що кожен бажаючий має змогу попробувати зіграти на тому чи іншому інструменті. Цього дня було випробувано все – від дарбуки до сучасного радіоінструменту для створення музичних спецефектів. У кожного залишилося чимало позитивних вражень і світлих спогадів. І хто би міг подумати, що у невеличкому селі розташований такий цікавий заклад. Відкривайте для самих себе Тернопільську область!

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За матеріалами прес-служби Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

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