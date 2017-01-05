Як студенти-іноземці відкривають для себе Тернопілля

Під час зимових канікул після успішного складання іспитів іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського мандрують Тернопіллям, відкриваючи для себе цікаві міста, архітектурну та культурну спадщину краю.

Відразу після святкування Нового року – 3 січня – група студентів здійснила подорож до села Ішків Козівського району з метою відвідати інтерактивний музей музичних інструментів «Камертон». Засновник цього цікавого закладу Петро Катола завжди проводить неповторні екскурсії з відповідним музичним супроводом, щоб якнайкраще продемонструвати властивості того чи іншого музичного інструменту.

Особливість музею полягає в тому, що кожен бажаючий має змогу попробувати зіграти на тому чи іншому інструменті. Цього дня було випробувано все – від дарбуки до сучасного радіоінструменту для створення музичних спецефектів. У кожного залишилося чимало позитивних вражень і світлих спогадів. І хто би міг подумати, що у невеличкому селі розташований такий цікавий заклад. Відкривайте для самих себе Тернопільську область!

За матеріалами прес-служби Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.