Як тернополяни можуть поплатитися за жарти зі службою “101”

Номер екстреного виклику «101» – найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина. Часто від нього залежить життя, і не лише власне. Щодоби на цей номер надходить понад 500 дзвінків.

Але буває й так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. За статистикою, на «101» таких дзвінків – близько половини.

Доволі часто, і діти, і дорослі телефонують на «101», наче в довідкову службу, із запитаннями на кшталт, «як викликати таксі», «як перевірити стан рахунку мобільного», «який сьогодні день тижня», «котра година» і т.д. Окремі «веселуни», просять врятувати їх від голоду та повідомити номер телефону доставки піци, є просто охочі повправлятися в «красномовстві» та такі, що телефонують, аби поскаржитись на сусідів, чинну владу, чи просто «випустити пару» з будь-якого іншого приводу… І мало хто з цих «горе-абонентів» замислюється, що насправді такі дзвінки займають ефір і, передусім, не дають додзвонитися тим, хто дійсно потребує допомоги.

Також на гарячу лінію надходить чимало неправдивих повідомлень, про «уявні» події, яких на справді не відбувалося. На ці хибні виклики залучаються чергові караули ДСНС, техніка, буває, перекриваються під’їзні шляхи, евакуюються люди, мобілізовуються карети «швидкої допомоги», поліцейські патрулі, вибухотехніки, кінологи з собаками… Надарма витрачаються значні матеріальні ресурси. Затрачається безцінний час… У Тернопільській області в 2016 році такі повідомлення стали причиною 144 хибних виїздів. Поспішаючи на вигадане чиєюсь хворобливою уявою «замінування», «пожежу», чи ще якусь надзвичайну подію, працівники Служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її негайно. Адже під час слідування рятувальників у хибному напрямку, паралельно може надійти інформація про дійсно реальну біду. У такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим.

Не рідкість й, так звані, «дитячі пустощі» по телефону. Вони, як правило, є результатом неорганізованого дитячого дозвілля. Дитина викликає пожежні машини просто «від нічого робити» і дуже радіє, коли за її дзвінком, під супровід ревіння сирен прибувають автоцистерни. Управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до дорослих з проханням розповідати своїм чадам про неприпустимість подібних витівок. Адже, згідно чинного законодавства за хибне повідомлення неповнолітніх відповідальність нестимуть їх батьки, яким доведеться відшкодовувати завдані збитки.

Дорослим теж варто утриматися від бажання пожартувати. Адже щодо повнолітніх – до винних вживаються більш суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності.

Так, згідно статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, таких як пожежна охорона, поліція, швидка медична допомога, аварійна служба – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімуми доходів громадян. У разі невиконання або ухилення від виконання батьками або особами, що їх замінюють, передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів громадян. Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення – тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Вчинення правопорушень, відповідальність за які передбачена цим Кодексом, неповнолітніми, віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років – тягне за собою накладення на батьків, або осіб, які їх замінюють, штрафу в розмірі від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У випадку вчинення неповнолітніми, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, діянь, що містять ознаки злочинів, відповідальність, за які передбачена Кримінальним кодексом України, на батьків, або осіб, які їх замінюють, передбачено накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподаткованих доходів громадян.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, статтею 259 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. До того ж, зловмиснику доведеться оплачувати всі витрати по виїзду представників екстрених служб (витрати на паливно-мастильні матеріали, амортизаційні витрати, оплата праці співробітників та інше).

Управління ДСНС України у Тернопільській області наголошує: «101» – це номер екстреного виклику, за яким цілодобово і безкоштовно можна викликати рятувальників. Пам’ятайте про те, що кожна витівка за номером «101» може вартувати комусь втрати матеріального майна, здоров’я, або навіть життя.