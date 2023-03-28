Вивчаємо новинку від Samsung – флагман Galaxy S23 Ultra

Існує думка, що флагманська модель топовоїлінійки южнокорейського бренду майже не маєвідмінностей від Galaxy S23, але це не так. Їхбагато, хоча жодну з них не можна назватиреволюційною.

Зовнішність

Почнемо з того, що видно одразу. Захисне склопо боках майже на заокруглюється, внаслідокчого бокові грані вдалося зробити пласкішими. Крім незначного збільшення площі екрана, ценововведення зробило смартфон більш зручниму користуванні.

Матеріали корпуса дійсно ті ж: рамка з авіаційного алюмінію та GorillaGlass Victus 2 ззаду та спереду. Розміри, як і вага, зросли, але не набагато (233 г, 163.4×8.9х78.1 мм).

Екран

AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.8” маєадаптивну частоту оновлення, яка змінюєтьсядинамічно в діапазоні 1-120 Гц. Тобто при статичній картинці заряд батареївикористовується по мінімуму.

Швидкість спрацьовування вбудованого в дисплей Самсунг С23 Ультра ультразвукового сканера відбитків висока, при цьому якістькартинки не страждає.

Перо S Pen має ті ж характеристики, що й у попередника .

Камера

Тут, як і передбачалося, нововведень найбільше. Із чотирьох сенсорів головний, ширококутний, вперше отримав камеру на 200 Мп з лазернимавтофокусом та функцією оптичної стабілізації.

Дехто скаже, що 200 мегапікселів – це занадтодля смартфона. Але це не так: ця камера вмієпоєднувати пікселі, тобто при зниженні роздільноїздатності якість картинки зросте. Особливо чіткоце проявляється при поганому освітленні.

Іншими словами, якщо ви виберете роздільнуздатність не 200, а 12.5 мегапікселів, то розмірпікселя буде 2.4 мкм, що забезпечить отриманнябільшої кількості світла.

А ще ця камера дозволяє знімати відео формату 8К з частотою 30 кадрів/с.

Цифровий зум також значно зріс – до 100х (у S23/S23+ було 30х).

Інші зміни

Це поліпшені стереодинаміки, над якимичаклували спеціалісти AKG. Вони підтримуютьстандарт Dolby Atmos, тому звучать голосніше за попередників.

Розмір внутрішньої пам’яті вперше досягнув позначки в 1 ТБ. Вже тільки тому S23 Ultra вартийуваги тих, хто цінує можливість зберігати вдвічібільше даних.

Ємність акумулятора зросла до 5000 мА·ч, але це не призвело до збільшення автономностіфлагманської моделі (вона залишилась на рівніS23+: біля 26 годин у режимі відтворення відео.

Модель підтримує швидку зарядку за допомогоюпроводів (до 45 Вт) та бездротову (до 15 Вт). Використовуючи смартфон можна підзаряджатиінші портативні гаджети, від навушників чиколонок до розумних годинників. Щоправда, цюфункцію мали й попередні моделі цієї ж лінійки.

Щоб користуватись навушниками, доведетьсяпотурбуватись про придбання перехідника USB–>Type-C, якщо це провідна модель. Для бездротових навушників є Bluetooth 5.2.

Новинка поступила в продаж нещодавно, тожневдовзі слід чекати більш детальних оглядівтопового смартфона від Samsung.