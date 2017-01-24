Яка причина стримує цього тернополянина від еміграції?

Найфундаментальніша причина, яка стримує від еміграції – мене там не знають.

Справа навіть не у пафосних речах типу “все на світі можна вибирати, сину”.

Справа в досконалому знанні свого оточення.

Ти знаєш цих людей, знаєш ці пейзажі, знаєш ці дерева, знаєш ці будинки і вулиці, знаєш ці реакції і вирази облич, знаєш цю мову, знаєш ці вигуки і фрази.

Знаєш, що буде за цим поворотом і знаєш якою буде наступна зупинка.

Знаєш на смак усі продукти.

Знаєш усі запахи.

Більше того, ти відчуваєш себе частиною цього світу.

Поїхати – це як розірватись і залишити шматок себе в іншій країні.

Добре тим, кому нема шо лишати.

Але я не хочу решту життя жити з оглядкою на Україну, як мусульманин на Мекку, пильнувати новини і політику, міряти рік Великоднем і Різдвом і постійно глушити у пам’яті спогади, асоціації та образи.

Звикання до нової країни, оточення та культурного середовища – це величезний удар по свідомості людини, як наново вчитись ходити, щось на межі роздвоєння особистості.

Тому мене дуже усміхають історії про подорожі 120-річної давності пароплавом в Америку на заробітки на 4 роки і дуже гнітять фотографії старих цвинтарів в Канаді з підписами українською на надгробках.

Я не уявляю, як можна жити у світі, де зі ста людей, що йдуть по вулиці поруч тебе – ти не знаєш нікого.

І ніхто не знає тебе.

Володимир Гевко, Тернопіль.