За одну ніч у Тернополі затримали двох злодюг

21 березня, близько 2-ї години, патрулюючи вулицю Винниченка, інспектори виявили 31-річного підозрілого тернополянина. При поверхневій перевірці у нього виявили набір інструментів, що викликало підозру про причетність даної особи до ряду крадіжок.

Того ж дня, о 3-ій годині ночі, патрулюючи на вулиці Корольова, інспектори помітили ще одного підозрілого чоловіка. При поверхневі перевірці було виявлено підозрілі предмети, а саме набори інструментів.

Обох чоловіків доставили до Тернопільського відділення поліції й передали слідчому для з’ясування усіх обставин