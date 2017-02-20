Злодії вкрали у тернополянина одразу шість велосипедів

Одразу шість велосипедів викрали невідомі зловмисники з гаражного приміщення 49-річного тернополянина, тим самим позбавивши усю родину потерпілого улюблених двоколісників

Чоловік виявив відсутність транспорту 16 лютого, однак каже, що не навідувався до гаражу декілька днів. Злодія цього було достатньо – зірвавши навісний замок, викрали увесь транспорт. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження

Поліцейські нагадують подбати про надійність зберігання двоколісного транспорту. До весни залишилося зовсім небагато, тож незабаром багато краян пересядуть на велосипеди.

За статистикою найчастіше їх викрадають із під’їздів, сходових кліток, сушильних приміщень.Навіть кодовий замок не завжди вбереже від крадіжки. Умілі крадії знайдуть спосіб проникнути досередини. Далі справа кусачок і кріплення до перил вам теж не допоможе.