У парку Національного Відродження таки з’являться готель, стадіони і…каплиця

Соціально-спортивний центр збудують на землі, яка не є парком, але фактично розміщена в ньому. Але «забудовники», схоже, не обмежаться тільки цієї землею. Додаткові об’єкти розмістять таки у парку. Приміром, побудують спортсменам… капличку.

Готель із закладом харчування, роздягальню для спортсменів під ним, стадіони і навіть каплицю на перехресті паркових алей збудують невдовзі на землі, яку тернополяни вважають парком Нацвідродження. Відповідно до Генплану територія під цими об’єктами – зелена зона.

Усі згадані об’єкти з’являться під «соусом» побудови соціально-спортивного центру «Вулична академія». Вона нібито має з’явитись на місці, де у 2014-му тернополяни та громадські активісти не дали комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» збудувати «екоготель». Йдеться про 0,6 га, з них меншу частину займає асфальтована ділянка, на решті території – дерева. Тоді після кількох скандалів міський голова повідомив, що виконком на позачерговому засіданні вирішив скасувати містобудівні умови на початок будівництва готелю. Тернополяни заспокоїлись. Втім, через два роки виявилось, що міськрада не облишила наміру забудувати ділянку.

Друзі-іспанці допоможуть?

Восени 2016 р. у Тернополі знову заговорили про будівництво на цьому місці, але вже соціально-спортивного центру «Вулична академія». Ініціатором є громадська організація «Фундація зірок світового футболу «Діти+». Її створили у квітні 2016-го. Це фактично двійник ще однієї організації, створеної ще у 2004 році, щоправда, без «+» у назві. Засновники в організаціях – майже одні і ті ж. Соціально-спортивний центр, як виявилось торік, з’явиться завдяки «збігу інтересів».

Зокрема, інтересів підприємця-інвестора Володимира Поточняка, який у 2014-му підписав двосторонню угоду з КП «Тернопільбудінвестзамовник» і вже встиг витратитись на проектно-кошторисну документацію для «екоготелю». Про нього до минулого року громадськість не чула, як і про згадану вище громадську організацію. Перший, мовляв, хоче «відбити» вкладені гроші. А друга – вже давно виношувала намір будівництва академії для футболісток і гандболісток. Тому й уклали додаткову тристоронню угоду до інвестугоди на будівництво центру. А виготовлений проект просто трішки перероблять. Спонсоруватимуть будівництво друзі-іспанці. Про це розповідав керівник згаданої громадської організації Ярослав Несторович.

– Оскільки спонсори не хочуть вкладати грошей у голе місце, ми дотиснули підприємця до того, що він викопає яму, заллє фундамент, і все. Більше грошей він вкладати не хоче, – розповідав Ярослав Несторович.

Віддадуть громадській організації

Та чи друзі-іспанці витрачатимуться на будівництво «Вуличної академії» — ще питання. Адже, відповідно до укладеної інвестугоди між КП та підприємцем, саме Поточняк зобов’язався профінансувати весь комплекс будівельних робіт на власний ризик. Причому у додатковій угоді до інвестугоди є лише зміни, що стосуються появи «третьої сторони» та її зобов’язань. Окрім того, у цій додатковій угоді про жоден соціально-спортивний центр також не йдеться (копії договорів є у редакції – прим. ред.). А далі йдеться про готель і заклад харчування. Щоправда, зазначено, що власником об’єкта будівництва після підписання акта введення в експлуатацію стане ГО «Фундація зірок світового футболу «Діти+»». І вона зобов’язується після оформлення права власності використовувати об’єкт будівництва як фізкультурно-оздоровчий центр.

Утім, не лише інтернатом і трьома стадіонами, як розповідав торік пан Несторович, збираються «збагатити» тамтешню місцину. І не тільки її.

Приміром, у листі міському голові від 25 квітня 2016 р. підприємець-інвестор просив виконком надати дозвіл на облаштування стадіону з вуличного футболу площею 1200 кв. м, вуличного тренажерного залу і будівництва каплички площею 60 кв. м. Мовляв, така пропозиція надійшла від тієї ж громадської організації. І 2 серпня 2016-го виконком прийняв рішення про такі об’єкти. Щоправда, у своєму рішенні він зобов’язав управління культури і мистецтв та КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» облаштувати футбольне поле, капличку та встановити спортивне обладнання в парку Нацвідродження. І усе це – «для забезпечення належного відпочинку і здорового способу життя громадян».

Тож виходить, що 0,60 сотки, на яких мали будувати «екоготель» і які влада називає не парком, забракло? Адже останні три об’єкти з’являться таки у парку Нацвідродження. Чи потрібні вони тернополянам саме у зеленій зоні, ніхто не питає.

«Забудова – у процесі»

Будівництво «Вуличної академії» — у процесі, запевняє Ярослав Несторович – очільник ГО, яка отримає у власність об’єкт. Доробляють пакет документів з іспанцями. А стадіонів буде три. Два – у парку і один – через дорогу, каже пан Несторович.

А ось на запитання про каплицю він відповів, що про це ще думають. Мовляв, «інші» конфесії ображаються. Вони запропонували служити у каплиці УГКЦ. Над чим саме ще думають: чи будувати каплицю, чи яку конфесію запрошувати – так і не уточнив.

Та чи вдасться реалізувати намір з «екоготелем», чи то академією для дівчат-спортсменок – під питанням. На одному з минулих засідань депутатської земельної комісії обранці провели аудит зелених зон, які надало КП. Звернули увагу й на 60 сотих у парку Нацвідродження. Вивчивши питання, комісія рекомендує – і це можливо, бо земля комунальна – провести поділ землі. Тих 30 сотих, що насправді зелена зона, таки визнати зеленою зоною і зарахувати до парку, а тих 30, що під асфальтом, – віддати під інвестугоду. Таким чином депутати з земельної комісії мають намір захистити парк.

До слова, нагадаємо, що Тернопіль відзначився укладанням сумнівних інвестугод, коли виділяв землю своєму комунальному підприємству. А воно, у свою чергу, віддавало її у приватні руки. З такої співпраці найменше вигоди отримувало місто. Кількома такими угодами цікавляться правоохоронці. Серед скандальних КП, які фігурують у справі, і КП «Тернопільбудінвестзамовник».

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