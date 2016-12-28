Земельне рабство на 10 років: як агрохолдинг «Мрія» підробив підписи на договорах селян

На Тернопільщині селяни потрапили у справжнє земельне рабство.

За словами жителів сіл Крогулець та Новий Нижбірок ще в далекому 2001 році вони укладали договори оренди на власні земельні паї з Агрохолдингом «Мрія» на 5 років.

Проте нещодавно виявилося, що нове керівництво Агрохолдингу, на чолі із Саймоном Чернявським , за допомогою фіктивних підписів перереєструвало договори оренди терміном вже на 10 років, без відома самих власників паїв.

Пайовики, обурені свавіллям агрохолдингу звернулись до свого сільського голови по допомогу:

«Ми витребували в Агрохолдингу «Мрія» примірники договорів і побачили, що підписи жителів нашого села сфальшовані. Люди спочатку хотіли почути пояснення у представників “Мрії”, проте ніхто з людьми так і не поспілкувався. Тепер пайовики масово подають до суду», — пояснує староста села Крогулець Василь Ангелюк.

Скривджені селяни вирішилися позиватися до Агрохолдингу “Мрія”. На сьогодні у Гусятинському районному суді перебуває вже 12 справ стосовно розірвання договорів оренди землі.

На одне із судових засідань свого односельчанина прийшло підтримати більше 50 селян. А от представники Агрохолдингу «Мрія» на суд так і не з’явилися…

І це не дивно, адже «Мрія» зараз активно судиться, як не із селянами-пайовиками, так з банками, які вклали в агрохолдинг шалені кошти.

Проте, незважаючи на відсутність відповідачів із «Мрії» суд все ж таки відбувся.

«Є земельний договір, який позивач, якого я представляю не підписував. Але Агрохолдинг “Мрія” земельною ділянкою користується самовільно. Тобто пайовики погоджували договір оренди на 5 років, а виявляється, що реєстрували його терміном на 10 років», — розповідає захисник Василя Гермака – Мар’яна Татарин.

Щоб добитися правди, пайовик Василь Герман разом із захисником клопотали про призначення судової почеркознавчої експертизи. Натомість, юристи «Мрії» надіслали письмове заперечення…

В результаті, суд все ж став на сторону людей і призначив експертизу підпису Василя Гермака. Хоча навіть неозброєним оком видно, що підписи у договорах підроблені.

Як виявилося, таких обманутих селян, як Василь Герман сотні. Лише у селі Крогулець 90 людей, а селі Новий Нижбірок — 260…

Ошукані жителі сіл також звернулися і до правоохоронних органів. У поліції зараз відкрито кримінальне провадження по факту масової підробки підписів працівниками Агрохолдингу «Мрія».

Народна рада