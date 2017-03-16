17 березня в Кременці автобуси не їздитимуть

Кременецькі перевізники через те, що їм не дозволили підняти ціни на 4 години зупиняють рух громадського транспорту.

Відповідно до повідомлення автоперевізників м. Кременець, у зв’язку із негативним рішенням виконавчого комітету щодо підняття вартості проїзду у міському автобусному транспорті 17 березня 2017 року з 10:00 до 14:00 (за винятком одного автобуса до райлікарні) відбудеться призупинення руху міського автобусного транспорту повідомляють на сайті Кременецької Міської Ради.

kremenets.pp.ua