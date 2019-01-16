Кому тернопільська міська рада дала квартири

На виконавчому комітеті тернопільської міської ради, яке відбулося 5 січня, роздавали службові квартири. Так, двоє працівників Головного управління ДФС у Тернопільській області отримали житло.

Розглянувши клопотання Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Зареєструвати в якості службової Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області однокімнатну квартиру житловою площею 14,0кв.м. та видати ордер Головного управління ДФС у Тернопільській області Курінному на склад сім’ї 1 особа.

2. Зареєструвати в якості службової Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області однокімнатну квартиру житловою площею 19,3кв.м. та видати ордер Головного управління ДФС у Тернопільській області Кравцю на склад сім’ї 2 особи (заявник, дружина).