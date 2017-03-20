У Бережанах активісти провели мітинг на підтримку блокади торгівлі на крові

Бережанці долучилися до акцій на підтримку блокади торгівлі з так званими «ДНР/ЛНР», проти силового розгону її учасників і за негайне прийняття закону про тимчасово окуповані території. Сьогодні, 19 березня, на Площі Ринок біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг, який зібрав громадських активістів та мешканців краю.

Його ініціатором виступив Бережанський штаб блокади торгівлі з окупантами, до якого увійшли представники кількох патріотичних організацій та політичних партій краю, а саме:

Бережанський відокремлений підрозділ

«Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України»

Учасники та волонтери АТО

ГО «Бережанська Самооборона»

Бережанська районна організація

«Меморіал» ім. Василя Стуса

Бережанська міська організація

ПП «Об’єднання «Самопоміч»

Бережанська районна організація

ПП «Всеукраїнське об’єднання Свобода»

ПП «Українське об’єднання патріотів «Укроп»

Бережанська районна організація

ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Приводом для проведення мітингу стали події 13 березня в Кривому Торці на Донбасі, де силовики затримали учасників 3-го редуту блокади ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей).

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій засудили дії Нацполіціі і СБУ, звинуватили центральну владу в Україні в поверненні до практики розгонів мирних протестів часів януковича, зажадали відставки міністра МВС Арсена Авакова і керівника Антитерористичного центра СБУ Віталія Малікова. Крім того, мітингарі звернулися до Верховної Ради з вимогою негайно прийняти закон «Про тимчасово окуповану територію України».

Участь в мітингу взяли ветерани та волонтери АТО, представники громадських та політичних організацій краю, а також гості: Алла Чонгар м. Тернопіль, військовослужбовці та волонтери з Козови.

Нагадаємо, акцію з блокування залізниці в районі Бахмута, котра з`єднує підконтрольну українській владі територію з територіями так званих «ДНР/ЛНР», 16 грудня 2016 року ініціювали українські ветерани-добровольці. Вони вимагали від української влади та російських окупантів звільнити з полону своїх побратимів. Наприкінці грудня, коли ці вимоги не були виконані, ветерани розпочали блокування залізничного сполучення на окремих ділянках Донецької та Луганської областей.