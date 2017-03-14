Де на Тернопіллі за два місяці звільнено 70% працівників

Не буду розводити демагогію, але усі є свідками того, як прем’єр-міністр Гройсман звинувачує блокадників на Сході у пособництві Росії, адже минулого року рівень економічного розвитку на рівні 2,4 %. Як говориться, «я Вам не скажу за всю Одесу», можливо по Україні і так, але на Кременеччині економічна ситуація діаметрально протилежна. Ось деякі дані.

Станом на 01 грудня 2016 року у межах Кременецького району було зареєстровано 1014 ФОП, станом на 01 лютого 2017 року уже 885, тобто рівень падіння за два місяці становить «- 16%», зокрема у Кременці «- 19%». Ще катастрофічніша ситуація із найманими працівниками. Станом на 01 грудня 2016 року у межах району їх нараховувалося 9 253 працівника, а уже 15 лютого 2017 року – 2 761, тобто «- 70 %», зокрема у Кременці «- 72 %». Яка ж це «рука Москви» так вміло вдарила по дрібному підприємництву нашого краю? Навіть важко відповісти, але дані негативні процеси розпочалися після «славнозвісних» реформ уряду щодо оподаткування.

P.S. Інформація з офіційних даних Кременецької податкової інспекції.

Народна рада