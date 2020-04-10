12:36 | 10.04.2020
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Новини Тернополя 

Комендантської години у Тернополі не буде. Офіційно

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КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ В ТЕРНОПОЛІ НЕ БУДЕ – ТАКЕ РІШЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. Про це повідомляють у штабі.
🔹Комендантської години з 11 до 13 квітня у Тернополі не буде.
🔹У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації
🔹У Тернополі посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях.
🔹Тернополян просять залишатися вдома.

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