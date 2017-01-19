Для паніки немає причин, – хоча на Тернопільщині виявлено африканську чуму свиней

Для паніки немає причин, – хоча на Тернопільщині у місті Збараж виявлено африканську чуму свиней. Про це повідомляє секретар Збаразької міської ради Роман Напованець.

В умовах України лише домашні та дикі свині виду можуть хворіти на АЧС. Усі інші тварини не сприйнятливі до збудника цієї хвороби. Вірус АЧС не передається людині і є безпечним для її здоров’я.

АЧС входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, але не є найнебезпечніша з усіх хвороб свиней.

Лікування тварин або будь-які намагання самотужки вийти з цієї ситуації лише додатково її ускладнять та сприятимуть подальшому поширенню інфекції і можуть бути кваліфіковані як злочин з відповідними до його тяжкості процесуальними наслідками.

Чумою це захворювання назвали тому, що воно дуже швидко передається: заражаються всі свині, які були в контакті з хворою твариною.

Звичайно, що прийдеться вжити різних заходів для унеможливлення поширення вірусу: ветеринарна служба, МНС, поліція, районна адміністрація та міська рада працюють над планом дій.

Засідала Державна надзвичайна епізодична комісія. Відповідно до її рішення, з 19 січня оголошено карантин на трьохкілометровій зоні від осередку захворювання.

Можливі заходи: блокпости на в’їзді до вулиць, які попадають у радіус ураження та дезінфекція машин формаліном.

Разом з тим створені робочі групи, які ходитимуть по господарствах та будуть вилучати свиней для їх утилізації.

Сьогодні в даній зоні знаходиться близько ста двадцяти голів тварин. Місця їхнього знищення також визначені.

Термін дії карантину – це сорок днів від знищення останньої свині. Усі втрати людям повинна компенсувати держава.

Наразі в Україні залишилося лише три області, де не було цієї чуми, тому ми точно не перші і відповідні служби точно знають як працювати, – каже чиновник.