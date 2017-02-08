До уваги водіїв! На Тернопільщині ускладнено рух транспорту

Через складні погодні умови (сильні снігопади, снігові перемети) ускладнено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, неподалік села Вигнанка. На місці події працюють рятувальники, працівники поліції та дорожні служби.

Така ж ситуація поблизу с. Кровінка, Теребовлянського району. На даній дорозі утворилися великі затори.

На території Тернопільської області на дорогах державного значення діють пункти обігріву, а саме:

1) на стаціонарному посту «Зборів», 89 км. дороги національного значення Н-02 Львів-Тернопіль;

2) на стаціонарному посту «Підволочиськ», 190 км. дороги міжнародного значення М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка;

3) на стаціонарному посту «Чортків», 395 км. дороги міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель- Чернівці- Тереблече.

Звертаємось до водіїв з проханням та розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.